Премьер Финляндии попросил у ЕС денег для приграничных с РФ регионов

Финляндии необходимы денежные средства от Евросоюза для оказания помощи тем регионам, которые находятся на границе с РФ. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, его слова приводит РИА Новости.

«Мы надеемся, что Евросоюз окажет финансовую помощь Восточной Финляндии», — отметил Орпо, подчеркнув, что Восточная Финляндия якобы сильно пострадала экономически в результате «действий России».

19 апреля Орпо заявил, что ЕС должен помочь стране остановить поток мигрантов в страну, якобы идущий через РФ.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны РФ угрозы для безопасности страны и уклоняется от прямого диалога пограничных служб.

В начале апреля президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства закрыть автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией на неопределенный срок.

Ранее премьер Финляндии и глава ЕК не стали общаться с русскоязычными жителями страны.