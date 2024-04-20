Пашинян озвучил свою позицию по диалогу с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти. Слова лидера Армении передает РИА Новости.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что у премьер-министра Армении будут контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, где можно будет обсудить двусторонние отношения откровенно.

«Встреча будет, так как у нас нет планов не встречаться. Но когда и как, в данный момент сказать не могу», — сказал Пашинян.

20 апреля Пашинян заявил, что российские войска покинут свои посты в приграничной с Азербайджаном Тавушской области Армении.

Днем ранее Сергей Лавров пожелал прозрения политикам, которые хотят «куда-то увести Армению».

Также российский дипломат сказал, что Россия считает Армению юридическим союзником.

Ранее в Армении рассказали о сотрудничестве с США и ЕС.