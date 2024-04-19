Посольство РФ объяснило, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ

Посольство РФ в ФРГ прокомментировало уведомление о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников нацистских концентрационных лагерей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дипломатическое ведомство попросили воздержаться от участия в мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концлагерей на территории Германии, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.

«На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют», — заявили в посольстве.

Там также отметили, что такие просьбы от ФРГ к РФ обоснованы политической конъюнктурой и способствуют эрозии процесса послевоенного примирения.

16 апреля в компании Mission Libération, которая занимается организацией празднования 80-летия высадки в Нормандии, сообщили, что РФ выслали приглашение посетить мероприятие. При этом в посольстве России и в МИД страны заявили, что не получали официальных приглашений.

Ранее Захарова заявила, что ФРГ выступила против участия РФ в церемониях по случаю освобождения концлагерей.