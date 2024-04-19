Белый дом спросили об атаке Израиля на Иран

Белый дом не стал комментировать сообщения об атаке Израиля на Иран прошедшей ночью. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

Отмечается, что Белый дом регулярно высказывает свое мнение по поводу последних событий в израильском конфликте.

До этого сообщалось, что израильская атака, проведенная минувшей ночью по территории Ирана, была нацелена на систему противовоздушной обороны (ПВО), которая обеспечивает защиту иранского ядерного объекта в Натанзе в провинции Исфахан.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что сбитые над Исфаханом в центре Ирана дроны не нанесли ни физического, ни материального ущерба. По его словам, сторонники Израиля в мировых СМИ тщетно пытались превратить «поражение в победу и преувеличить всю эту ситуацию».

Ранее генсек ООН призвал прекратить круг ответных ударов на Ближнем Востоке.