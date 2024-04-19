Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белый дом спросили об атаке Израиля на Иран

Белый дом не стал комментировать атаку Израиля на Иран

close
100%
Depositphotos

Белый дом не стал комментировать сообщения об атаке Израиля на Иран прошедшей ночью. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

Отмечается, что Белый дом регулярно высказывает свое мнение по поводу последних событий в израильском конфликте.

До этого сообщалось, что израильская атака, проведенная минувшей ночью по территории Ирана, была нацелена на систему противовоздушной обороны (ПВО), которая обеспечивает защиту иранского ядерного объекта в Натанзе в провинции Исфахан.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что сбитые над Исфаханом в центре Ирана дроны не нанесли ни физического, ни материального ущерба. По его словам, сторонники Израиля в мировых СМИ тщетно пытались превратить «поражение в победу и преувеличить всю эту ситуацию».

Ранее генсек ООН призвал прекратить круг ответных ударов на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами