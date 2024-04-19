Генсек ООН призвал прекратить круг ответных ударов на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерриш призвал прекратить круг ответных ударов на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По словам генсека ООН, международное сообщество должно сосредоточиться на том, чтобы не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Генеральный секретарь вновь подтверждает, что настало время прекратить опасный цикл ответных ударов на Ближнем Востоке», — сообщил Дюжаррик.

Он добавил, что Гутерриж осуждает любые акты мести.

До этого сенатор Андрей Климов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал известие о том, что США заблокировали резолюцию по принятию Палестины в состав Организации объединенных наций (ООН). По его словам, такое решение Вашингтона демонстрирует неготовность Соединенных Штатов к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Россия обвинила США в трагедии в секторе Газа.