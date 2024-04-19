Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек ООН призвал прекратить круг ответных ударов на Ближнем Востоке

Генсек ООН призвал прекратить круг ответных ударов между Ираном и Израилем

close
100%
Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерриш призвал прекратить круг ответных ударов на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По словам генсека ООН, международное сообщество должно сосредоточиться на том, чтобы не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Генеральный секретарь вновь подтверждает, что настало время прекратить опасный цикл ответных ударов на Ближнем Востоке», — сообщил Дюжаррик.

Он добавил, что Гутерриж осуждает любые акты мести.

До этого сенатор Андрей Климов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал известие о том, что США заблокировали резолюцию по принятию Палестины в состав Организации объединенных наций (ООН). По его словам, такое решение Вашингтона демонстрирует неготовность Соединенных Штатов к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Россия обвинила США в трагедии в секторе Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами