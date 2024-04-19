Британия окажет Украине помощь в восстановлении энергетики

Великобритания выделит почти 150 млн фунтов стерлингов ($187 млн) для поддержки энергетического сектора Украины, пострадавшего в результате обстрелов во время проведения специальной военной операции. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Великобритании при ОБСЕ Нила Голланда, опубликованном на сайте правительства.

По словам Голланда, Россия систематически проводит воздушные атаки на объекты энергетической сферы Украины, в результате чего многие учреждения вынуждены использовать резервные источники питания, а миллионы людей столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии, отопления и водоснабжения.

«Мы продолжаем работать с партнерами G7 +, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить свою энергетическую систему», — заявил Голланд.

16 апреля на Украине констатировали, что энергетика страны находится в тяжелейшем состоянии. Страна потеряла 80% доступных мощностей и держится в основном за счет импорта электроэнергии из-за рубежа.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении почти всей тепловой системы электроснабжения Украины. По его словам, оставшиеся плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура также подвергаются атакам.

Ранее в Киеве заявили о возможной нехватке электроэнергии на Украине.