Зеленский заехал в Часов Яр

Лидер Украины Владимир Зеленский посетил город Часов Яр. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что в городе Зеленский встретился с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также вручил им награды.

До этого Зеленский посетил Славянск. Президент подчеркнул, что там он встретился с украинскими солдатами.

Зеленский также сообщил, что встретился с раненными солдатами ВСУ, которые «проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады».

До этого Зеленский посетил Харьковскую область и оценил ход строительства укреплений. На вопрос о том, ожидает ли Украина российского наступления на эту территорию, украинский лидер ответил, что власти страны делают все возможное, чтобы этого не произошло. По его словам, строительство укреплений должно показать, что Украина готова к обороне.

В сентябре 2023 года украинский президент также посещал расположение бригад ВС Украины в подконтрольной стране части ДНР.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.