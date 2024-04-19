Три арабские страны высказали обеспокоенность ударами Израиля по Ирану

Египет, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты обеспокоены ответными ударами Израиля по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел Египта призвали стороны конфликта к взаимной сдержанности и соблюдению норм международного права, высказав «серьезную обеспокоенность из-за продолжения взаимной эскалации между Израилем и Ираном».

О необходимости прекращения эскалации между Израилем и Ираном заявил и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади. Кроме того, он подчеркнул важность и значимость усилий для завершения конфликта в секторе Газа.

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов отметили обеспокоенность напряженностью в регионе и призвали Израиль и Иран к сдержанности.

В ночь на 19 апреля Израиль нанес удар по территории Ирана. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника. По данным телеканала CNN, израильские военные не стали высказываться о взрывах в Иране, заявив, что у них «пока нет комментариев по этой теме».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия довела до сведения Израиля позицию Ирана по эскалации конфликта.