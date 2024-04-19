В Евросоюзе обсудят вопрос поставок на Украину снарядов для Patriot

Главы министерств обороны и иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить вопрос поставок на Украину снарядов для систем Patriot. Об этом сообщает ТАСС.

До этого сообщалось, что руководители министерств обороны и иностранных дел стран Евросоюза 22 апреля намерены обсудить вопрос использования российских замороженных активов в пользу Украины, но никто не уверен в принятии данного решения.

Также сообщалось, что государства — члены Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигли договоренностей по поводу предоставления восьмого транша военной помощи Украине.

В октябре 2023 года Венгрия заблокировала выделение восьмого транша военной помощи Украине со стороны ЕС. Речь идет о сумме в €500 млн.

При этом в Будапеште данное решение связали с проблемами, которые возникли из-за решения Киева признать венгерский банк OTP «спонсором войны». К тому моменту финансовую организацию исключили из соответствующего списка, но руководство республики потребовало от Украины гарантий о постоянном снятии санкций.

Ранее от ЕС потребовали ускорить процесс передачи замороженных российских активов Украине.