Лавров рассказал о гарантиях безопасности по Украине

Гарантии безопасности по Украине в стамбульских договоренностях не распространялись на Крым и Донбасс. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

По его словам, Россия была готова согласиться с требованием украинской делегации во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года, эти гарантии были предельно серьезными.

Дипломат отметил, что пределом серьезности считалась статья пятая Вашингтонского договора о создании НАТО. Речь шла об очень серьезных гарантиях безопасности.

Лавров добавил, что в документе было намеренно записано, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Донецкая и Луганская народные республики по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, также присоединились к РФ.

В этом же интервью Лавров заявил, что когда власти Украины осознали свое «заигрывание» с бомбежками Донбасса и с продвижением прямых методов геноцида русского народа, они сами в марте 2022 года предложили сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно, почему США отвергли стамбульские договоренности Москвы и Киева.