Премьер Финляндии попросил у ЕС помощи в ситуации с мигрантами на границе с РФ

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что ЕС должен помочь стране остановить поток мигрантов в страну, якобы идущий через РФ. Слова премьера приводит агентство Reuters.

«Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны меры ЕС», — подчеркнул он.

Отмечается, что Финляндия в прошлом году закрыла свою границу с Россией на фоне растущего числа прибывающих из таких стран, как Сирия и Сомали, а также «обвинила Москву в использовании миграции в качестве оружия против скандинавской страны и ЕС».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны РФ угрозы для безопасности страны и уклоняются от прямого диалога пограничных служб.

В начале апреля президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства закрыть автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией на неопределенный срок.

Также 13 апреля сообщалось, что Финляндия вводит новые пограничные ограничения по закрытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ. Согласно информации таможни, движение по Сайменскому каналу через КПП Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Помимо того, на неопределенный срок закроют морские КПП Хаапасаари и Сантио.

Ранее сообщалось, что Финляндия может ввести закон из-за скопления мигрантов на границе с Россией.