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ЕС ввел санкции против израильских поселенцев

ЕС ввел санкции против израильских поселенцев за нарушение прав палестинцев

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Mohammed Salem/Reuters

Евросоюз впервые ввел санкции против шести израильских поселенцев за нарушение прав палестинцев. Соответствующий документ опубликовал Совет ЕС.

«После нападений ХАМАС насилие со стороны поселенцев значительно усилилось. В этом контексте Евросоюз принял решение ввести ограничения против 6 фигурантов — 4 поселенцев и 2 организаций», — говорится в документе.

В документе фигурируют несколько лиц и организаций, которых обвиняют в создании невыносимых условий жизни для палестинцев. В частности, речь идет о нападениях на мирных жителей, уничтожении имущества, унижении их достоинства, дискриминации и пытках.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призвала Совбез ООН к введению санкций против Израиля. Он напомнил, что содержащая требования о прекращении огня в секторе Газа на период месяца Рамадан резолюция Совбеза ООН № 2728 не выполнена израильской стороной.

Ранее Небензя предложил СБ ООН договориться о санкциях против Израиля.

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