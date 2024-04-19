ЕС ввел санкции против израильских поселенцев

Евросоюз впервые ввел санкции против шести израильских поселенцев за нарушение прав палестинцев. Соответствующий документ опубликовал Совет ЕС.

«После нападений ХАМАС насилие со стороны поселенцев значительно усилилось. В этом контексте Евросоюз принял решение ввести ограничения против 6 фигурантов — 4 поселенцев и 2 организаций», — говорится в документе.

В документе фигурируют несколько лиц и организаций, которых обвиняют в создании невыносимых условий жизни для палестинцев. В частности, речь идет о нападениях на мирных жителей, уничтожении имущества, унижении их достоинства, дискриминации и пытках.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призвала Совбез ООН к введению санкций против Израиля. Он напомнил, что содержащая требования о прекращении огня в секторе Газа на период месяца Рамадан резолюция Совбеза ООН № 2728 не выполнена израильской стороной.

Ранее Небензя предложил СБ ООН договориться о санкциях против Израиля.