В Белоруссии задержали мужчину, писавшего «стихи о свободе»

В Белоруссии сотрудники силовых ведомств задержали инженера, который писал «стихотворения о свободе» и публиковал их «в экстремистских чатах». Об этом сообщает портал «Зеркало».

СМИ ссылается на опубликованное видео, где мужчина сообщает, что задержан за стихотворения «негативного содержания», которые публиковал в «экстремистских чатах». Он также указывает, что работает инженером.

Силовики отказались продемонстрировать фрагменты произведений задержанного «из-за разжигания ненависти и оскорблений».

«Также мужчину заставили написать стих о своем задержании и почитать его в кадре, заявив, что он сам по дороге в отдел милиции сочинил эти строчки», — говорится в тексте.

До этого в Латвии арестовали телевизионного мастера, который по просьбе местных жителей настраивал российские каналы, заблокированные в стране. По данным издания, специалист, задержанный в небольшом населенном пункте Ницгале, установил российские телеканалы как минимум 181 человеку.

Ранее в Белоруссии провели спецоперации по поимке агентов Украины.