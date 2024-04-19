Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии задержали мужчину, писавшего «стихи о свободе»

В Белоруссии силовики задержали IT-специалиста, писавшего стихи о свободе

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Белоруссии сотрудники силовых ведомств задержали инженера, который писал «стихотворения о свободе» и публиковал их «в экстремистских чатах». Об этом сообщает портал «Зеркало».

СМИ ссылается на опубликованное видео, где мужчина сообщает, что задержан за стихотворения «негативного содержания», которые публиковал в «экстремистских чатах». Он также указывает, что работает инженером.

Силовики отказались продемонстрировать фрагменты произведений задержанного «из-за разжигания ненависти и оскорблений».

«Также мужчину заставили написать стих о своем задержании и почитать его в кадре, заявив, что он сам по дороге в отдел милиции сочинил эти строчки», — говорится в тексте.

До этого в Латвии арестовали телевизионного мастера, который по просьбе местных жителей настраивал российские каналы, заблокированные в стране. По данным издания, специалист, задержанный в небольшом населенном пункте Ницгале, установил российские телеканалы как минимум 181 человеку.

Ранее в Белоруссии провели спецоперации по поимке агентов Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами