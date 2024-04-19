США не поддержали военную операцию Израиля в Рафахе

Соединенные Штаты не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в рамках встречи глав МИД G7 в Италии, передает РИА Новости.

Блинкен напомнил, что в Рафахе сейчас находятся около 1,4 миллиона людей, многие из них прибыли туда из других районов сектора Газа.

Госсекретарь подчеркнул, что важнейшее задание сейчас — это вывод людей в безопасное место, США хотят увидеть соответствующий план действий.

Дипломат добавил, что крупная военная операция при наличии в Рафахе большого числа гражданских будет «иметь ужасные последствия».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

В конце марта Нетаньяху заявил, что Израиль утвердил оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Израилю пришлось отложить операцию в Рафахе из-за атаки Ирана. Вечером 13 апреля иранские военные запустили десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Ранее Китай призвал Израиль отказаться от военной операции в палестинском Рафахе.