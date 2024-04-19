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Евросоюз обвинил Россию в агрессии против Финляндии

Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила Россию в гибридной операции против Финляндии

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Tobias Hase/Global Look Press

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время визита на российско-финскую границу обвинила Россию в агрессии и проведении «гибридной операции» против Финляндии. Ее цитирует агентство Yle.

Она отметила, что Евросоюз поддерживает Хельсинки во многих отношениях.

«Так как безопасность внешней границы остается очень важным вопросом», — сказала фон дер Ляйен в ходе переговоров с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Финский премьер поблагодарил главу Еврокомиссии за готовность посетить границу. Фон дер Ляйен заявила, что этот визит стал для нее «очень поучительным опытом».

19 апреля сообщалось, что глава Еврокомиссии совместно с Петтери Орпо на вертолете облетела регион около границы между Российской Федерацией и Финляндией.

В начале апреля президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства закрыть автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией на неопределенный срок.

В свою очередь финский журналист Кости Хейскане заявил, что финны признают, что россияне перестали любить их страну. По его мнению, лицемерие руководства Финляндии заключается в том, что оно само отказалось от дружбы с РФ.

Ранее иммигранты провели акцию протеста в Финляндии.

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