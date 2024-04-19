В США сообщили о непричастности к ответной атаке Израиля на Иран

Соединенные Штаты не участвовали в атаке на Иран в ночь на пятницу, 19 апреля. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«США не участвовали в ударе по Ирану», — следует из сообщения.

Отмечается, что Израиль нанес ответный удар по иранским объектам. В городе Исфахан сообщали о взрывах.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставок оружия Израилю на общую сумму более $1 млрд, включая боеприпасы, военную технику и минометные снаряды. Газета пишет, что предполагаемые поставки вооружения Израилю «будут одними из самых крупных» для страны с начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года.

Рассматриваемая, по данным издания, сделка включает передачу 120-мм танковых боеприпасов на сумму $700 млн, тактических боевых машин на $500 млн и 120-мм минометных снарядов на сумму менее $100 млн.

СМИ США сообщали, в ночь на 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Взрывы произошли в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB сообщало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали против беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

Ранее стало известно о негативных последствиях для Байдена из-за удара Израиля по Ирану.