Лавров назвал Швейцарию откровенно враждебной страной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ. Об этом глава МИД заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Абстрагируясь от украинского содержания этой темы, нам Швейцария просто не подходит. Она никакая не нейтральная сторона, она из нейтральной превратилась в откровенно враждебную», — объяснил Лавров.

Министр напомнил, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям и одобрила концепцию национальной безопасности, которая отметает выстраивание партнерских отношений с РФ.

10 апреля президент Швейцарии Виола Амерд сообщила, что страна в конце июня проведет конференцию по мирному урегулированию на Украине в Бюргенштоке. Вскоре в швейцарском МИД заявили, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии.

16 апреля председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что КНР выступает за созыв мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.

Ранее в МИД РФ указали место «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского.