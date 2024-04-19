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В Чехии предрекли усиление действий российских войск на Украине

SZ: армия России будет только усиливать давление на ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжат наступление на Украине и окажут серьезное давление на украинскую армию, в ближайшее время ВС РФ могут предпринять «более высокий уровень развертывания». Об этом сообщает чешское издание Seznam zprávy.

«Наступление (в перспективе. – прим. ред.) вполне может выглядеть очень похожим на нынешний способ ведения боевых действий, когда украинская оборона постепенно рушится и во многих местах одновременно, только с более высоким уровнем развертывания», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, РФ уже перехватила инициативу на поле боя и усилила наступательные действия на всех направлениях на фоне проблем у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, добавляется, что военнослужащие ВС РФ обладают преимуществом в численности и артиллерии. Наиболее важным преимуществом, с точки зрения Seznam zprávy, является наличие у России планирующих авиабомб.

До этого сообщалось, что армия России с легкостью добирается до позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку они не в силах дать отпор.

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