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В МИД РФ сочли мягчайшим закон об иноагентах в Грузии

Лавров назвал закон об иноагентах в Грузии, вызвавший протесты, мягчайшим

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах значительно мягче, чем в других странах. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«В Грузии сейчас все эти демонстрации превратили президента Саломе Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший», — отметил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что в США, Франции, Польше, во многих других странах подобные законы предполагают серьезные штрафные санкции и уголовную ответственность.

До этого стало известно, что митингующие против принятия законопроекта об иноагентах жители Грузии планировали штурмовать Дом правительства в Тбилиси. Об этом заявил в парламенте глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации.

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