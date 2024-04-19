В США предположили, что Зеленский сбежит из Украины после провала ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский может попытаться бежать из страны после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) российской армией. Об этом заявил экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Я предполагаю, что Зеленский сядет в самолет и улетит. Иначе, я думаю, у него есть все шансы оказаться расстрелянным», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, этот расстрел может быть организован «своими же людьми».

До этого сообщалось, что крупнейшие западные союзники Киева опасаются, что его ожидает скорое поражение в рамках конфликта на фоне проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами.

Агентство Bloomberg писало, что Украина «изо всех сил» пытается отразить военное давление со стороны России из-за нехватки снарядов и личного состава. Кроме того, Киеву необходим пакет американской помощи на сумму $61 млрд, застрявший в Конгрессе. На фоне проблем на фронте, пишет издание, украинский лидер Владимир Зеленский призывает отправить на Украину больше систем противовоздушной обороны.

Ранее в США и Европе заявили, что опасаются прорыва российский армии на Украине.