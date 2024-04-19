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В США предположили, что Зеленский сбежит из Украины после провала ВСУ

Экс-советник шефа Пентагона Макгрегор: Зеленский попытается бежать из Украины

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Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский может попытаться бежать из страны после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) российской армией. Об этом заявил экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Я предполагаю, что Зеленский сядет в самолет и улетит. Иначе, я думаю, у него есть все шансы оказаться расстрелянным», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, этот расстрел может быть организован «своими же людьми».

До этого сообщалось, что крупнейшие западные союзники Киева опасаются, что его ожидает скорое поражение в рамках конфликта на фоне проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами.

Агентство Bloomberg писало, что Украина «изо всех сил» пытается отразить военное давление со стороны России из-за нехватки снарядов и личного состава. Кроме того, Киеву необходим пакет американской помощи на сумму $61 млрд, застрявший в Конгрессе. На фоне проблем на фронте, пишет издание, украинский лидер Владимир Зеленский призывает отправить на Украину больше систем противовоздушной обороны.

Ранее в США и Европе заявили, что опасаются прорыва российский армии на Украине.

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