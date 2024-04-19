Песков прокомментировал запрет чиновникам на выезд за границу

Для различных ведомств России действуют различные режимы для выезда за границу. Об этомсообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Журналист задал вопрос о давлении на некоторых чиновников со стороны ФСБ, из-за чего они не могут поехать в Белоруссию и Узбекистан.

«Во всех организациях есть нюансы в согласовании выездов за границу. Есть организации где выезды сотрудников не разрешены, есть организации с уведомительным порядком», — пояснил Песков.

До этого сообщалось, что российские власти приняли решение ужесточить правила выезда за рубеж для госслужащих.

Как сообщает источник, новые меры вводятся из-за опасений спецслужб относительно возможных утечек гостайны и различаются для сотрудников разных ведомств в зависимости от уровня доступа к гостайне.

Кроме того, одним из ограничений является запрет для сотрудников некоторых госорганов на выезд за рубеж без специального разрешения.

Ранее в Дагестане на КПП задержали чиновника из Чечни.