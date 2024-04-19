Урсула фон дер Ляйен на вертолете облетела район границы России и Финляндии

Глава Еврокомиссии (ЕК) совместно с главой финского кабмина Петтери Орпо на вертолете облетела регион около границы между РФ и Финляндией. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Очень рада находиться здесь с вами, Петтери Орпо, в Лаппеэнранта (финский город около границы с РФ. – прим. ред.), посетить финскую границу и оценить ситуацию», — написала она, сопроводив пост фотографиями из вертолета.

В начале апреля президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.

В свою очередь финский журналист Кости Хейскане заявил, что финны признают, что россияне перестали любить их страну. По его мнению, лицемерие руководства Финляндии заключается в том, что оно само отказалось от дружбы с РФ.

Он добавил, что многие финны озлоблены и не понимают, как так случилось, что Финляндия, которая десятилетиями дружила с Россией, в один миг разорвала все связи.

Ранее в Финляндии анонсировали митинг против закрытия границы с Россией.