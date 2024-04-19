Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что Владимир Зеленский привел Украину к краху, вступив в конфликт с Россией ради спонсоров из Соединенных Штатов. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам: «комик, который выиграл выборы на Украине, пообещав мир, уничтожил страну». Дотком подчеркнул, что по вине Зеленского страна лишилась целого поколения мужчин из-за спровоцированного конфликта с Москвой ради «американских кукловодов».

Бизнесмен считает, что в нынешних условиях глава Украины «плачет», так как не может добиться помощи от Соединенных Штатов. Обещания из Вашингтона о поддержке оказались бесполезными, подчеркнул Дотком.

До этого президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Украины Владимир Зеленский был намного успешнее в роли комедианта, чем в роли лидера нации.

Асад, отвечая на вопрос, отразились ли на нем санкции, введенные украинским президентом, пошутил, что они у него «вызвали нервное расстройство».

По словам Асада, Зеленский является комиком. Это было его профессией до того, как он стал президентом. Асад подчеркнул, что Зеленский был намного успешнее в качестве комедианта, чем лидера нации.

Ранее бывший вице-президент США оправдал выделение помощи Украине угрозой от Путина.