В Грузии обвинили США в выделении денег на «революционные сценарии»

Грузинская партия «Сила народа» обвинила США в том, что выделяемые Вашингтоном деньги на развитие страны шли на создание сети американской агентуры и «революционных сценариев». Об этом говорится в заявлении партии, его приводит «Sputnik.Грузия».

«Может, большая часть этих денег идет на революционные сценарии и возвращение агентуры во власть, ослабление госинститутов, нанесение вреда репутации православной церкви, пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)*, способствование политической интервенции под религиозным покровом, поддержку религиозного экстремизма, блокировку стратегических экономических проектов, радикализацию и разжигание т. н. поляризации?», — говорится в заявлении партии.

В документе добавляется, что «ни одно государство не создается для благотворительности или оказания помощи другому государству».

До этого грузинские оппозиционные партии объявили о работе в полной координации ради противостояния принятию законопроекта об иноагентах во втором чтении.

С 15 апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект об иноагентах. Собравшиеся устраивают стычки с полицией и кидаются в правоохранителей камнями и бутылками. В ответ спецназ применяет против митингующих перцовый спрей. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Грузии экстренно встретилась с послами ЕС и США по ситуации в стране.