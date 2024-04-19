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Израиль не намерен брать на себя ответственность за атаку на Иран

JP: Израиль официально не станет брать на себя ответственность за удар по Ирану

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Ohad Zwigenberg/AP

Израильские власти не станут официально брать на себя ответственность за ракетный удар по Ирану. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post, сославшись на источники в правительстве и службах безопасности еврейского государства.

«Око за око, зуб за зуб. Израиль нанес ответный удар так, как атаковали его», — говорится в публикации.

При этом один из источников издания обратил внимание, что еврейское государство решило не брать на себя ответственность за атаку на Иран по стратегическим причинам. В том числе речь идет о желании Тегерана связать произошедшее с «взрывом на заводе» и предотвратить эскалацию конфликта.

Утром 19 апреля телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана. Причиной послужила атака Исламской Республики на еврейское государство, которая произошла в ночь на 14 апреля.

По информации журналистов, в результате удара в городе Кехджаваристан в иранской провинции Исфахан произошли взрывы. Новостное агентство IRNA, в свою очередь, заявило о срабатывании систем противовоздушной обороны в нескольких частях страны.

Впоследствии телеканал Fox News рассказал, что удар Израиля по Ирану носил «ограниченный» характер. Как отметили корреспонденты, США не принимали участия в операции еврейского государства.

Ранее в Иране оценили последствия атаки со стороны Израиля.

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