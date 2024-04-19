В ФБР бьют тревогу из-за китайских хакеров

Китайские хакеры проникли в критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов и в любой момент готовы нанести сокрушительный удар. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй, сообщает Reuters.

Рэй утверждает, что Пекин якобы стоит за руководством хакерской группировки «Вольт Тайфун», которая уже получила доступ к значительному числу американских компаний в энергетическом, водном и других критически важных секторах экономики, включая телекоммуникационный.

Директор ФБР считает, что в определенный момент «Вольт Тайфун» может нанести США «удар ниже пояса», парализовав работу значительной части американской экономики.

Пекин опровергает свою связь с хакерской группировкой, отмечая, что в Вашингтоне пытаются использовать эту тему для необоснованной критики Китая.

До этого ученые назвали Россию и Украину главными источниками хакерских угроз в мире.

Ранее директор ФБР назвал Китай главной угрозой для США.