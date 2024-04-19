Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФБР бьют тревогу из-за китайских хакеров

Глава ФБР Рэй утверждает, что китайские хакеры проникли в инфраструктуру США

close
100%
Shutterstock

Китайские хакеры проникли в критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов и в любой момент готовы нанести сокрушительный удар. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй, сообщает Reuters.

Рэй утверждает, что Пекин якобы стоит за руководством хакерской группировки «Вольт Тайфун», которая уже получила доступ к значительному числу американских компаний в энергетическом, водном и других критически важных секторах экономики, включая телекоммуникационный.

Директор ФБР считает, что в определенный момент «Вольт Тайфун» может нанести США «удар ниже пояса», парализовав работу значительной части американской экономики.

Пекин опровергает свою связь с хакерской группировкой, отмечая, что в Вашингтоне пытаются использовать эту тему для необоснованной критики Китая.

До этого ученые назвали Россию и Украину главными источниками хакерских угроз в мире.

Ранее директор ФБР назвал Китай главной угрозой для США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами