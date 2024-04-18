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В МИД Украины призвали Грузию бояться русификации вместо украинизации

МИД Украины раскритиковал премьера Грузии за заявление об украинизации страны

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Shutterstock

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что вместо украинизации Грузия должна бояться русификации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозе «украинизации» против которой направлен указанный законопроект об иностранных агентах вызывают возмущения.

В ведомстве считают, что русификация в данной ситуации является реальной угрозой для Грузии. В МИД Украины подчеркнули, что упоминания Украины в пренебрежительном контексте наносит ущерб грузинско-украинским отношениям.

До этого грузинские оппозиционные партии объявили о работе в полной координации ради противостояния принятию законопроекта об иноагентах во втором чтении.

С 15 апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект об иноагентах. Собравшиеся устраивают стычки с полицией и кидаются в правоохранителей камнями и бутылками. В ответ спецназ применяет против митингующих перцовый спрей. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Грузии экстренно встретилась с послами ЕС и США из-за ситуации в стране.

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