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В Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского

СБУ: в Польше задержали подозреваемого в «подготовке покушения» на Зеленского

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РИА «Новости»

В Службе безопасности Украины (СБУ) утверждают, что на территории Польши был задержан подозреваемый в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации утверждается, что представители СБУ и Офиса генпрокурора Украины совместно с правоохранителями Польши был выявлен и задержан польский гражданин, который сотрудничал с военной разведкой российской стороны.

В СБУ утверждают, что задержанный собирал и передавал РФ информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.

В СБУ утверждают, что задержанный собирал и передавал РФ информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Эти сведения должны были помочь спецслужбам РФ спланировать возможное покушение на Зеленского во время его пребывания не территории Польши, считают в Службе безопасности Украины.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО 40-летнего Владимира Головченко, которого подозревают в работе на Службу безопасности Украины (СБУ) и в покушении на ее экс-сотрудника Василия Прозорова в российской столице.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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