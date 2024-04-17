В России призывают ужесточить закон об иноагентах по примеру США

В России следует ужесточить закон об иностранных агентах, ориентируясь на опыт других стран – в том числе, США, считает специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Так она в беседе с RT отреагировала на предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева ввести для иноагентов уголовное наказание.

Медведев ранее заявил, что в России необходимо изменить закон об иноагентах на основе американских правил, где для них предусмотрено уголовное наказание. Ярмуш напомнила, что в Штатах соответствующий документ приняли в 1938 году, и с самого начала он ввел довольно жесткие санкции. В России же, по ее мнению, этот закон действительно гораздо мягче, а потому требует доработки.

«С моей точки зрения, ужесточать нужно, — убеждена юрист. — Почему бы не использовать опыт зарубежных юрисдикций, которые используют подобные инструменты законодательного характера?»

Напомним, Медведев также сравнил количество людей, признанных иноагентами, заявив, что в США речь идет о тысячах человек, а в России о «жалких сотнях». Он призвал более тщательно искать «достойных кандидатов» для включения в реестр иноагентов.

Президент Грузии ранее заявила, что наложит вето на закон об иноагентах.