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Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о визите в Анкару

NTV: Эрдоган подтвердил договоренность с Путиным о его визите в Анкару

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным есть договоренность о визите последнего в Анкару, однако дата пока не определена. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным вещателя, об этом турецкий лидер сообщил журналистам после заседания кабинета министров.

«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — сказал турецкий лидер.

В начале апреля в администрации турецкого президента сообщили, что сроки визита Владимира Путина в Турцию пока неизвестны.

В феврале Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в турецкую республику.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.

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