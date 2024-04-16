Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о визите в Анкару

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным есть договоренность о визите последнего в Анкару, однако дата пока не определена. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным вещателя, об этом турецкий лидер сообщил журналистам после заседания кабинета министров.

«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — сказал турецкий лидер.

В начале апреля в администрации турецкого президента сообщили, что сроки визита Владимира Путина в Турцию пока неизвестны.

В феврале Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в турецкую республику.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.