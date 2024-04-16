Экс-глава МИД Австрии призналась в любви к России

Экс-глава МИД Австрии в ходе встречи с прессой в Уральском федеральном университете (УрФУ) призналась в любви к России. По словам дипломата, которые цитирует ЕАН, ее очень подкупает русское гостеприимство.

«Любовь не объясняется. <...> Кому-то любовь приходит в 20-30 лет. А у меня к России — в 52 года. До этого я о России знала очень мало. Жизнь повернулась так, что я сейчас здесь. Я совсем одна, у меня здесь нет ни родных, ни друзей. Но меня подкупает гостеприимство русских», — сказала Кнайсль.

Она напомнила, что приобрела участок в одном из сел Рязанской области. По словам дипломата, сейчас там руины, необходимо все заново отстроить, разбить сад, завести кур и уток. Обустроившись, Кнайсль планирует объезжать регионы с лекциями, а также ездить на работу в Санкт-Петербург.

На предложение журналистов поселиться на Урале экс-глава австрийского МИД ответила отказом.

В 2024 году Кнайсль окончательно перебралась в Россию. При этом российский паспорт она получать не собирается, ведь иметь два гражданства — то же, что «быть замужем за двумя людьми». Дипломат уехала из Австрии после волны критики из-за ее связей с РФ.

В апреле Кнайсль заявила, что саммит в Швейцарии по Украине не поможет разрешить конфликт Москвы и Киева, поскольку для этого необходимо проводить кропотливую работу за кулисами.

Ранее экс-глава МИД Австрии оценила, сколько времени понадобится ЕС на отказ от российского газа.