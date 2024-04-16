В США назвали причину срыва мирного диалога России и Украины

Причиной срыва мирного диалога между Москвой и Киевом в 2022 году стал отказ Запада взять на себя обязательства в отношении Украины. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

Авторы материала ссылаются на проекты соглашений между Москвой и Киевом 2022 года, а также на участников переговоров и западных чиновников.

«Западные партнеры Киева не хотели быть втянутыми в переговоры с Россией, особенно в те, которые могли бы создать для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины», — говорится в статье.

Среди других причин срыва переговоров называется уверенность президента Украины Владимира Зеленского в возможности победы с помощью западной техники, а также резко негативные настроения украинцев после «событий в Буче и Ирпене».

В начале марта журналисты WSJ опубликовали условия мирного соглашения, которое обсуждали Россия и Украина в апреле 2022 года в Стамбуле. Согласно основным положениям, от Киева хотели обязательства быть нейтральным государством, не участвующим в военных блоках, ограничить численность своей армии и оставить Крым под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В июле 2023 года Владимир Путин отмечал, что Россия считала проект стамбульского соглашения с Украиной «в целом приемлемым». Глава государства обратил тогда внимание, что в документе очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины, однако проект в итоге выбросили «в мусорное ведро».

Ранее в Кремле заявили, что приветствуют позицию Китая по Украине.