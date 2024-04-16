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Стало известно, почему США отвергли стамбульские договоренности Москвы и Киева

FA: Киев не посоветовался с США по заключению стамбульских договоренностей

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Александр Кряжев/РИА Новости

Украина не проконсультировалась с Соединенными Штатами перед заключением предварительных договоренностей с Россией в марте 2022 года в Стамбуле. Об этом пишет журнал Foreign Affairs со ссылкой на бывшего американского чиновника.

Как отмечается в материале, при этом договоренности между сторонами предусматривали обязательства для Вашингтона как гаранта соглашений. Так, в случае нападения на Украину США должны были принять участие в боевых действиях на стороне Киева.

Foreign Affairs подчеркивает, что подобное условие сделало бы договор недействительным для Соединенных Штатов, так как могло бы привести к прямому конфликту с Россией.

В связи с этим Запад отверг подобные договоренности, увеличив финансовую и военную поддержку Украины, говорится в тексте.

В июле 2023 года Путин отмечал, что Россия считала проект стамбульского соглашения с Украиной «в целом приемлемым». Глава государства обратил тогда внимание, что в документе очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины, однако проект в итоге выбросили «в мусорное ведро».

Ранее Путин заявил о срыве стамбульских переговоров между Москвой и Киевом.

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