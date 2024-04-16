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Боррель «стучится в двери» стран — членов ЕС ради зенитных батарей для Украины

Боррель заявил, что стучится в двери стран ЕС для закупки ВСУ зенитных батарей

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Johanna Geron/Reuters

Представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что «стучится в двери» государств — членов Евросоюза, чтобы те передали Украине зенитные батареи либо «купили их» для украинской армии. Об этом он сообщил в интервью Le Monde.

«Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить (для Украины. — Прим. ред.). Дело продвигается медленно, вклады государств-членов сильно разнятся», — подчеркнул Боррель.

До этого Politico со ссылкой на высокопоставленного еврочиновника сообщала, что Европейский союз (ЕС) при помощи Европейского оборонного агентства закупил для Украины снарядов на сумму в 350 млн из предложенных военной промышленностью 1,5 млрд.

Ранее Боррель заявил, что внешняя политика Евросоюза настроила весь мир против Запада.

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