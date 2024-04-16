В Совфеде поддержали кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал кандидатуру зампреда Верховного суда (ВС) России Ирины Подносовой на пост председателя ВС. Об этом сообщает РИА Новости.

9 апреля стало известно, что в Совфед поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя ВС страны.

Совфеда рассмотрит вопрос назначения Подносовой на пост главы ВС на пленарном заседании 17 апреля. Об этом говорится в повестке на сайте СФ.

4 апреля председатель Совета судей России Виктор Момотов отметил, что преимуществом женщины на посту главы Верховного суда РФ является ее внимательность к деталям.

В 1975 году Ирина Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Она начала работать судьей в 1990 году, а в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Ранее в России сократилось число обвинительных приговоров.