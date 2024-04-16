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В Совфеде поддержали кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Комитет СФ поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда

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Верховный суд РФ

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал кандидатуру зампреда Верховного суда (ВС) России Ирины Подносовой на пост председателя ВС. Об этом сообщает РИА Новости.

9 апреля стало известно, что в Совфед поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя ВС страны.

Совфеда рассмотрит вопрос назначения Подносовой на пост главы ВС на пленарном заседании 17 апреля. Об этом говорится в повестке на сайте СФ.

4 апреля председатель Совета судей России Виктор Момотов отметил, что преимуществом женщины на посту главы Верховного суда РФ является ее внимательность к деталям.

В 1975 году Ирина Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Она начала работать судьей в 1990 году, а в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Ранее в России сократилось число обвинительных приговоров.

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