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Политолог предрек дальнейшее обострение между Израилем и Ираном

Политолог Перла: обострение между Израилем и Ираном может продолжиться

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Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вероятно, Израиль и Иран будут продолжать «танец с саблями», но в гораздо худшей ситуации для Израиля, чем раньше. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. Он отметил, Израиль, как кажется на первый взгляд, успешно отразил удары Тегерана, однако это было возможно лишь благодаря поддержке США и их союзников.

«Дело в том, что Израиль не спас «Железный купол». Израиль спасли истребители США и Англии и ПВО Иордании. То есть Израиль сам по себе сдержать эту атаку не мог. Это означает, что все попытки Израиля быть самостоятельной силой отныне будут вызывать только смех», — сказал Перла.

Он добавил, что Украина из-за обострения между Израилем и Ираном может лишиться поддержки. По его словам, Киев держится только на помощи США, однако для Вашингтона приоритетным становится Израиль.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков защищать Украину не менее яростно, чем Израиль во время атаки Ирана.

Ранее в США заявили, что третья мировая война уже началась.

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