Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майк Димино заявил, что США конструируют свою внешнюю политику по образцу фильмов от компании Marvel. Своим мнением он поделился с You Tube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы думаем, что можно послать пару американских бомбардировщиков-невидимок за границу, а также ликвидировать всех, как в сцене из фильма, а потом какая-нибудь женщина… придет и скажет: «Я готова стать президентом Ирана!»… Я хочу сказать, что жизнь — это вам не фильм Marvel», — подчеркнул он.

По его словам, внешняя политика США в течение последних 20 лет, в том числе пребывание американских контингентов в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане доказали, что Вашингтон не может «навязать либеральную демократию с помощью оружия».

Он подчеркнул, что идея об использовании США своих вооруженных сил для свержения невыгодных американцам диктаторов не отвечает национальным интересам страны, поскольку на это тратятся триллионы долларов.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон выразил мнение, что на планете уже началась третья мировая война.

Ранее в США предрекли коллапс ВСУ.