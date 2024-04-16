Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными

Сальдо: ВС РФ уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра

close
100%
Минобороны РФ

В ночь на 16 апреля группировка войск «Днепр» ударила по месту посадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, российские военные нанесли удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра, уничтожив при этом девять лодок и до 20 боевиков из 35-й и 37-й бригад морской пехоты.

До этого в министерстве обороны сообщили, что расчеты реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ.

16 апреля подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что российские войска атаковали военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области.

В этот же день Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удары по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области. Этот аэродром, отметил он, использовали ВВС Украины как базу для операций в Запорожской области и на крымском направлении, преимущественно для самолетов Су-27.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами