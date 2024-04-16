Российские военные уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными

В ночь на 16 апреля группировка войск «Днепр» ударила по месту посадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, российские военные нанесли удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра, уничтожив при этом девять лодок и до 20 боевиков из 35-й и 37-й бригад морской пехоты.

До этого в министерстве обороны сообщили, что расчеты реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ.

16 апреля подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что российские войска атаковали военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области.

В этот же день Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удары по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области. Этот аэродром, отметил он, использовали ВВС Украины как базу для операций в Запорожской области и на крымском направлении, преимущественно для самолетов Су-27.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.