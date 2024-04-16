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Израиль попросил более 30 стран ввести санкции против Ирана

МИД Израиля попросил 32 страны о санкциях против ракетной программы Ирана

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Министерство иностранных дел Израиля обратилось к 32 странам с призывом ввести санкции против ракетной программы Ирана и объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом написал глава ведомства Исраэль Кац в соцсети Х.

Глава МИД отметил, что вместе с военным ответом на запуски ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) он ведет дипломатическое наступление против Ирана.

Кац рассказал, что утром 16 апреля он отправил письма 32 странам, а также разговаривал с десятками министров иностранных дел и ведущих деятелей по всему миру, призывая ввести санкции в отношении иранского ракетной программы и объявить КСИР террористической организацией. В этом он видит способ «обуздать и ослабить» Иран.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее президент Ирана пригрозил «страшным ответом» на действия против страны.

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