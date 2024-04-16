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В парламенте Грузии введен особый режим безопасности

Sputnik: в парламенте Грузии ввели особый режим безопасности из-за протестов

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«Газета.Ru»

В грузинском парламенте введен особый режим безопасности, вход в здание будет ограничен для посетителей в связи с протестами против закона об иноагентах. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Грузия».

«Вход будет ограничен для посетителей, попасть в здание смогут только приглашенные лица», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на пленарном заседании депутаты будут обсуждать законопроект об иноагентах. При этом противники закона обещали возобновить протесты у парламента в 11 утра 16 апреля.

До этого полиция Грузии объявила о задержании 14 человек во время митинга в Тбилиси против принятия закона об иностранных агентах.
Протестующие собрались перед зданием парламента, чтобы выразить свое несогласие с законопроектом. Комитет парламента по юридическим вопросам поддержал законопроект на первом чтении.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в первом чтении 7 марта 2023 года. После чего начались акции протеста, которые были разогнаны полицией. Позднее законопроект был отозван из парламента по решению властей.

Ранее президент Грузии выразила поддержку протестующим в Тбилиси.

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