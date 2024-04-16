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Володин обвинил США в разжигании военных конфликтов для собственной выгоды

Володин: США для спасения своей экономики разжигают новые военные конфликты

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

США для спасения своей экономики разжигают все новые военные конфликты — сначала на Украине, потом на Ближнем Востоке. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Парламентарий приводит данные министерства финансов США. Согласно ним, дефицит бюджета страны в марте этого года составил $236 млрд.

И в настоящее время около 28% расходов бюджета США финансируется в долг, как правило это деньги других государств. Речь идет о $34,65 трлн госдолга. Только за 4 последних года его величина по отношению к ВВП увеличилась с 107,2% до 131,5%.

Володин считает, что такой величины госдолг означает, что США не намерены его возвращать. Кроме того, по его словам, для сохранения своей гегемонии эта страна развязала войну на Украине, «принеся в жертву экономику Евросоюза», а потом перешла на Ближний Восток.

Спикер Госдумы добавил, что Вашингтон продолжит создавать новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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