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Генпрокурор РФ прибыл с первым рабочим визитом в Гавану

Генпрокурор России Краснов прибыл с первым рабочим визитом на Кубу

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов прибыл в Гавану с первым рабочим визитом, где планирует провести ряд встреч с высшими чиновниками правоохранительной системы Кубы. Об этом сообщает РИА Новости.

По прибытии в аэропорт его встретили посол России Виктор Коронелли и представители кубинской Генпрокуратуры.

В рамках поездки в Гаване Краснов планирует провести встречи с коллегой из Кубы Ямилой Пеньей Охедой, министром юстиции Оскаром Сильверой Мартинесом, а также другими высокопоставленными представителями местной правоохранительной системы.

До этого, в понедельник, Краснов уже находился с рабочим визитом в Алжире, где встретился с министром юстиции и хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби.

Куба является членом ООН, Дви­же­ния непри­сое­ди­не­ния, Организации ка­риб­ских государств и Всемирной торговой организации.

10 апреля 2019 года вступила в силу новая конституция страны, которая была принята на конституционном референдуме. Она устанавливает пост президента Республики Куба, который баллотируется сроком на пять лет с правом на переизбрание на второй срок, а также признает право граждан на частную собственность и занятие мелким бизнесом.

Ранее в Боливии приговорили бывшего посла США к 15 годам тюрьмы.

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