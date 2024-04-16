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В конгресс США планируют внести отдельный законопроект о помощи Киеву

Punchbowl: спикер Джонсон представит отдельный законопроект о помощи Украине

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Elizabeth Frantz/Reuters

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон планирует вынести на рассмотрение в конгрессе новый пакет помощи Украине на $60 миллиардов в виде отдельного документа взамен общего запроса Белого дома на цели нацбезопасности, включающего также поддержку Израиля и Тайваня. Об этом сообщает интернет-издание Punchbowl, ссылаясь на источники в Капитолии.

«На закрытой встрече Республиканской партии Джонсон заявил, что Украине нужно быть отдельно», — написали журналисты.

В публикации говорится, что политик склоняется к этому сценарию вопреки требованиям администрации Белого дома, настаивающей на принятии комплексного документа.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти выступили против того, чтобы палата представителей конгресса США разделила законопроект о помощи Израилю и Украине на две части.

Ранее в США объяснили, почему не помогают Украине так же, как Израилю.

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