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Белый дом не поддержал разделение помощи Украине и Израилю

Белый дом против разделения законопроекта о выделении помощи Украине и Израилю

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Andrew Harnik/AP

Американские власти выступили против того, чтобы палата представителей конгресса США разделила законопроект о помощи Израилю и Украине на две части. Об этом сообщил на пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас есть два хороших друга, Израиль и Украина, которые борются за свой суверенитет, но борются по-разному», — отметил он.

Кирби обратил внимание, что время в данном случае играет не в пользу этих государств, поэтому требуются быстрые решения. Он счел необходимым принять двухпартийный законопроект, который утвердил сенат.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности отметил, что Белый дом против отдельного законопроекта, который бы касался помощи Израилю.

До этого эскалации на Ближнем Востоке предрекли судьбоносную роль. Удары Ирана по Израилю могут стать причиной военных действий, что вынудит США завершать украинский конфликт. К такому выводу пришли политические аналитики издания «Страна.ua».

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

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