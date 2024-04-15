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Зеленский потребовал от Запада защитить Украину, как Израиль

Зеленский призвал западных партнеров защищать Украину так же, как и Израиль

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков защищать Украину не менее яростно, чем Израиль во время атаки Ирана. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение <…> эффективно», — отметил Зеленский.

Он обратил внимание, что решительные действия союзников предотвратили террор и потери инфраструктуры, заставив «агрессора остыть».

Зеленский попросил использовать аналогичную тактику и в украинском вопросе. Он напомнил, что Израиль, так же как и Украина, не входит в НАТО, поэтому для защиты не требуется активация пятой статьи Устава Североатлантического альянса, достаточно «только политической воли».

Накануне российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

До этого минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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