Американский профессор назвал приглашение Украины в НАТО катастрофической ошибкой

Принятое в 2008 году решение о приглашении Украины в НАТО привело к катастрофическим последствиям, которые будут ощущаться в мире еще долго. Такое мнение в эфире Youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive выразил американский профессор Джон Миршаймер.

По словам Миршаймера, принятым в апреле 2008 года решением о приглашении Украины к вступлению в Североатлантический альянс страны Запада «подготовили катастрофический набор политических последствий, с которыми придется жить еще долго».

Профессор заявил, что в противном случае «всех этих проблем в Восточной Европе» удалось бы избежать, а Крым и Донбасс, возможно, остались бы в составе Украины.

1 апреля 2008 года на прошедших в Киеве переговорах президента США Джорджа Буша и президента Украины Виктора Ющенко было принято решение о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) с целью дальнейшего полноценного вхождения в альянс.

«Мы поддерживаем вступление Украины и Грузии в НАТО. Мы будем помогать Украине в продвижении, в становлении членом НАТО», – заявил тогда Буш.

10 апреля 2024 года командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи заявил, что Украина пока не выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО. Он подтвердил общий курс союзников на приглашение Украины в альянс, но заявил, что время для этого еще не пришло.

Ранее американский профессор назвал путь к завершению конфликта на Украине.