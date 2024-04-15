Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский профессор назвал приглашение Украины в НАТО катастрофической ошибкой

Профессор Миршаймер: решение о приглашении Украины в НАТО привело к катастрофе

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Принятое в 2008 году решение о приглашении Украины в НАТО привело к катастрофическим последствиям, которые будут ощущаться в мире еще долго. Такое мнение в эфире Youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive выразил американский профессор Джон Миршаймер.

По словам Миршаймера, принятым в апреле 2008 года решением о приглашении Украины к вступлению в Североатлантический альянс страны Запада «подготовили катастрофический набор политических последствий, с которыми придется жить еще долго».

Профессор заявил, что в противном случае «всех этих проблем в Восточной Европе» удалось бы избежать, а Крым и Донбасс, возможно, остались бы в составе Украины.

1 апреля 2008 года на прошедших в Киеве переговорах президента США Джорджа Буша и президента Украины Виктора Ющенко было принято решение о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) с целью дальнейшего полноценного вхождения в альянс.

«Мы поддерживаем вступление Украины и Грузии в НАТО. Мы будем помогать Украине в продвижении, в становлении членом НАТО», – заявил тогда Буш.

10 апреля 2024 года командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи заявил, что Украина пока не выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО. Он подтвердил общий курс союзников на приглашение Украины в альянс, но заявил, что время для этого еще не пришло.

Ранее американский профессор назвал путь к завершению конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами