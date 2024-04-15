США подтвердили намерение уничтожить «Арктик СПГ-2»

США используют санкции в отношении проекта по сжижению газа «Арктик СПГ-2» российской компании «Новатэк» для того, чтобы уничтожить его. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, слова которого передает The Wall Street Journal.

Во время конференции в Швейцарии на прошлой неделе Пайетт заявил, что в Белом доме хотят добиться гарантий того, что проект окажется мертворожденным. По его словам, Россия не должна иметь возможности разрабатывать новые газовые проекты для перенаправления тех объемов, что ранее поставляла Европе.

В статье отмечается, что пока Соединенным Штатам удается добиться желаемого. Строившая газовозы для проекта южнокорейская верфь прекратила сотрудничество с заказчиком. Три готовых судна стоят без движения, работы на оставшихся остановились. Для строительства своих газовозов у Москвы нет необходимых технологий.

10 апреля экс-сотрудник американской разведки Джон Кириаку заявил, что сотрудники Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) участвовали в подрыве «Северных потоков», при этом они «никогда» в этом не намерены признаваться.

До этого сообщалось, что Канада не смогла заменить своим топливом российский газ на рынке Европейского союза.

Ранее поставки российского газа в Европу достигли максимума с августа 2023 года.