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Путин поддержал решение главы Волгоградской области идти на новый срок

Путин поддержал решение губернатора Бочарова участвовать в выборах на новый срок

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова снова участвовать в выборах. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой региона по ВКС, комментируя его просьбу о поддержке решения баллотироваться, передает ТАСС.

«Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. <…> И я, безусловно, желаю вам удачи», — сказал Путин.

Президент напомнил главе региона о важности работы с людьми, чтобы продемонстрировать результаты того, что сделано. Путин также рекомендовал Бочарову в диалоге с жителями «определить приоритеты» на ближайшее время.

В начале апреля глава государства выразил благодарность губернатору Калининградской области Антону Алиханову за продвижение местных брендов. Глава региона в свою очередь объяснил, что решил поддержать дизайнеров из молодежного центра «Шум». До этого губернатор пообещал заменить китайского угря, продававшегося в Калининградской области под видом местного, собственной продукцией.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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