В МИД РФ предупредили о последствиях усиления присутствия НАТО в Арктике

НАТО планирует усилить свое присутствие в Арктике и сформировать в регионе новые штабные командные цепочки, но Россия готова ответить на возможные угрозы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел РФ Александра Грушко

По словам дипломата, адаптация командно-штабных структур понадобится Североатлантическому альянсу в связи с присоединением к нему Швеции и Финляндии. Само присоединение, по мнению Грушко, «будет повышать уровень амбиций альянса на севере, в арктическом регионе».

«Что касается России, то, как неоднократно об этом заявлял наш президент, наша реакция будет соразмерной тем угрозам, которые могут исходить с территории этих двух стран», — сказал замглавы МИД РФ.

До этого в МИД заявили, что Финляндия в полной мере испытает российские контрмеры, если будет создавать для РФ ядерную угрозу. Таким образом ведомство прокомментировало заявления Хельсинки о том, что власти Финляндии могут разрешить транзит ядерного оружия НАТО по своей территории.

Ранее в США назвали преимущество ВС России перед армией НАТО.