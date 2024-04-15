Стало известно, за счет чего Израилю удалось отразить атаку Ирана

Израилю удалось отразить атаку Ирана только благодаря помощи Соединенных Штатов и арабских партнеров в регионе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Ущерб мог бы быть катастрофическим. Как оказалось, почти все [дроны и ракеты] были перехвачены. Такого успеха удалось достичь благодаря сочетанию современной системы ПВО Израиля и критически важной помощи, оказанной США и другими западными и арабскими партнерами», — говорится в тексте.

Особую роль в отражении удара Ирана сыграли американские, британские и иорданские истребители, отмечается в материале.

В то же время WSJ задается вопросом, смогут ли Израиль и его союзники повторить подобный опыт в условиях «тотальной войны», а также готово ли еврейское государство защищать себя без помощи партнеров. Эти вопросы являются ключевыми на фоне подготовки ответного удара по Ирану, учитывая высокую стоимость комплексов Arrow и Patriot.

По мнению издания, чрезмерная реакция Израиля может привести к дестабилизации региона, в то время как полное ее отсутствие сделает страну и ее союзников уязвимыми. Также указывается, что военная помощь еврейскому государству позволит помогавшим странам оказывать влияние на власти Израиля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. При этом в Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Израиль похвалили за «впечатляющую защиту» и призвали к «сокрушительной атаке».